رياضة | تعرف على آخر تطورات قضية رونالدينيو نجم برشلونة السابق

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على آخر تطورات قضية رونالدينيو نجم برشلونة السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت نيابة باراجواي، أمس الجمعة، الاتهام لشخص آخر في قضية تزوير وثائق رسمية استخدمهما النجم البرازيلي السابق رونالدينيو وشقيقه روبرتو، لدخول أسونثيون، في الرابع من مارس الماضي.

ويدعى الشاب فيكتور مانويل كابريرا، يبلغ من العمر 25 عامًا، ويعتبر المسؤول عن إساءة الاستخدام للوثائق الرسمية وعلاقته الإجرامية بالواقعة، وفقًا لبيان وزارة العدل، والسلطات القضائية في بارجواي.

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ويتهم فيكتور بالمسؤولية في تسهيل إصدار الوثيقتين بشكل شخصي من داخل مقر إصدار البطاقات الشخصية وجوازات السفر بالشرطة الوطنية، وقام بعدها بتسليم جوازي السفر لإحدى أقاربه، التي تدعى جايوسو، والتي تخضع أيضًا للمحاكمة للاشتباه في انتمائها لعصابة متخصصة في إصدار وثائق عامة مزورة للاستخدام غير القانوني.

وفي بداية هذا الأسبوع، ألقت شرطة باراجواي القبض على مشتبه به آخر في القضية، ويدعى ويلسون أريانو، نجل موظف بإدارة الهجرة متورط أيضًا في قضية رونالدينيو، واعتقل من داخل منزله في أسونثيون.

ويذكر أن الشرطة قد اعتقلت نجم برشلونة المعتزل وشقيقه في مارس الماضي، بعد يومين من دخولهما البلاد بجوازي سفر مزورين.