رياضة | ليفربول يستقر على صفقاته الجديدة

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يستقر على صفقاته الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن الأسماء المطروحة للانتقال إلى ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت العديد من التقارير الإنجليزية رغبة المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي في البحث عن بدلاء أقوياء في خط الهجوم لتعويض أي رحيل محتمل لثلاثي المقدمة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح والمهاجم الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو بالإضافة إلي الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني.

وأشارت التقرير أن رغبة نادي ليفربول الإنجليزي الأولي هي التعاقد مع المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بالإضافة أي الجناح الدولي الإنجليزي سانشو لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني.