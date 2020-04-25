رياضة | فايلر يوافق على طلب الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يوافق على طلب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي الأهلي ومسئولوه في الظفر بخدمات نجم منتخب مصر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط الدفاع.

وكان الأهلي قد أظهر رغبة في عودة أحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي مرة أخرى للفريق في نهاية الموسم الجاري.

Advertisements

ويأمل حجازي في مواصلة الاحتراف وخوض تجربة جديدة خلال السنوات المقبلة قبل إنهاء مشواره في الأهلي والعودة من جديد.

وأكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء على موافقته على دخول النادي في مفاوضات مع حجازي الفترة القادمة لضمه لصفوف الفريق.

وقد شارك أحمد حجازي في ١٠ مباريات حتى الآن مع نادي وست بروميتش خلال هذا الموسم خلال بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزي ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.