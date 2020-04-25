رياضة | فايلر:"حاولت تقويم صالح جمعه لكن دون جدوى"

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر:"حاولت تقويم صالح جمعه لكن دون جدوى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد تزايد الانتقادات التي وجهت للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، في الفترة الأخيرة، فيما يخص لاعب الفريق صالح جمعة، أثير الهجوم ضد المدرب السويسري بدعوى أنه لم يمنح اللاعب فرصة كافية لإظهار قدراته الفنية ولم يتعامل معه بشكل لائق.

وفي حديث دار بين فايلر وأحد مسئولي النادي، أكد فايلر أنه كان يتمنى الاعتماد على صالح جمعة والاستعانة به في المباريات، لكنه لم يلتزم بتعليمات وتوجيهات الجهاز الفني.

وقال فايلر في حديثه، "حاولت كثيراً تقويم صالح جمعة وتوجيه نصائح كثيرة له حتى يلتزم ويظهر بشكل جيد في التدريبات ولكن دون جدوى".

Advertisements

وأضاف مدرب المارد الأحمر، "لا أنكر أن صالح جمعة صاحب مهارات فنية عالية وقدرات كبيرة لكنه لم يستغلّها ولا يحاول إظهار هذه القدرات في الملعب، لذا لا يستحق الحصول على فرصة، لم أكن أول مدرب يتجاهل صالح فقد علمت أنه لم يُشارك مع أكثر من مدرب بل وفى أكثر من نادٍ، وهذا يؤكد أن المشكلة فيه وليس في المدربين الذين يقومون بتدريبه".

وتابع فايلر، "لا يوجد مدرب في العالم يرفض الاستعانة بلاعب سيُفيد الفريق، أي مدرب يبحث عن أصحاب المهارات الخاصة، لكن إذا كان هذا اللاعب غير ملتزم فلا جدوى من الاعتماد عليه، ومن الأفضل الاستغناء عنه."َ

وكان السويسري رينيه فايلر قد طلب بيع صالح جمعة في يناير الماضي لكن محاولات تسويقه فشلت، ويستمر اللاعب في الفريق حتى الآن، لكنه سيرحل بنهاية الموسم الحالي، خاصة في ظل تجميد النشاط الرياضي في ظل تفشي انتشار فيروس كورونا.