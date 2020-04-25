رياضة | لاعب وحيد يريده الأهلي من بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لاعب وحيد يريده الأهلي من بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحرص مسئولو النادي الأهلي على تدعيم الصفوف في الموسم المقبل من أجل المنافسة على جميع المسابقات التي يخوضها.

ويريد الأهلي التعاقد مع البوركيني ايريك تراوري مهاجم بيراميدز في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق.

وتواصل مسئولو القلعة الحمراء مع ممثلي تراروي قي الفترة الماضية لمعرفة إمكانية ضم اللاعب الذي أبدى موافقته على الانضمام إلى الأحمر ولكن طلب إنهاء الأمر مع إدارة بيراميدز.

وسيبدأ مسئولو الأهلي في التفاوض مع إدارة نادي بيراميدز لمعرفة مطالب النادي للموافقة على رحيل ايريك تراوري في نهاية الموسم الجاري.