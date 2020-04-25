رياضة | سيتين يستقر على عودة البرازيلي كوتينيو نهاية الموسم الحالي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سيتين يستقر على عودة البرازيلي كوتينيو نهاية الموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني كيكي سيتين، على عودة لاعب خط وسط الفريق المعار إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني البرازيلي فيليب كوتينيو، وذلك عقب نهاية الموسم الحالي.

وأعلن نادي بايرن ميونخ الألماني أن فيليب كوتينيو خضع لعملية جراحية ناجحة في كاحله الأيمن، وأنه سيضطر للغياب لمدة 14 يومًا عن التدريبات قبل البدء في تدريب إعادة التأهيل.

وذكرت تقارير صحفية إن برشلونة كان يفكر في بيع كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن حالة الركود الاقتصادي التي يشهدها العالم بعد تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد أجبرت النادي الإسباني أن يعيد النظر في بيع اللاعب البرازيلي.

Advertisements

ويشار إلى أن كيكى سيتين المدير الفني للبلوجرانا، لديه خطة جديدة للاستفادة من كوتينيو مع الفريق مستقبلًا، وهى نقله إلى اللعب في مركز خط الوسط بدلًا من استخدامه كجناح أيسر في ظل موهبته الهجومية وقدراته في الثلث الأخير.

ويذكر أن فيليب كوتينيو قد انتقل من ليفربول إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل 120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو آخرين في صورة مكافآت، وترددت أنباء حول إقترابه من الإنضمام إلى تشيلسي بعد أن رفض بايرن ميونخ تفعيل بند شراء كوتينيو مقابل 120 مليون يورو بعد انتهاء إعارته إلى البافاري نهاية الموسم.