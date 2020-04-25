الامارات | بوغبا يوجه صدمة إلى يوفنتوس وريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن بوغبا يوجه صدمة إلى يوفنتوس وريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فجرت صحيفة توتو ميركاتو مفاجأة كبيرة، مفادها موافقة نجم مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا، على الانضمام إلى إنتر ميلان الإيطالي، في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي ذلك على الرغم من أن صاحب 27 عاماً، يتم ربطه بانتظام منذ أكثر من عام بريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، معتمدين في ذلك على فرضية انتهاء عقده مع "الشياطين الحمر" في 2021، وعدم تخطيط الأخير لتفعيل التجديد التلقائي لتعاقده في أولد ترافورد.

بينما وفقاً لهذه الاعتبارات، فقد حُصر مستقبل بوغبا في "الميرنغي" أو "اليوفي"، لكن ذلك قبل تحرك مديره الفني السابق، أنطونيو كونتي، في يوفنتوس والحالي لإنتر ميلان، لإقناعه بالقدوم إلى جوزيبي مياتزا.