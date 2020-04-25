شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يراقب مهاجم خينت تحسبًا لرحيل «مارتينيز» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يراقب نادي إنتر ميلان الإيطالي مهاجم نادي خينت البلجيكي جوناثان ديفيد من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة تحسبًا لرحيل مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.
وحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، يرغب النيراتزوري في التعاقد مع المهاجم صاحب الـ 20 عامًا من أجل تعويض الرحيل المنتظر للاوتارو مارتينيز إلى برشلونة الإسباني، الصيف القادم.
وأشارت الصحيفة إلى أن خينت قد يقبل الاستغناء عن «ديفيد» مقابل مبلغ يصل إلى 25 مليون يورو.
وشارك جوناثان ديفيد في 40 مباراة هذا الموسم مع خينت بجميع البطولات وأحرز خلالهم 23 هدفًا كما صنع 10 أهداف أخرى.
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