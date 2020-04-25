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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرهان يتهم أحزابا بتشكيل خلايا داخل المنظومة العسكرية السودانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020
اتهم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أحزابا سياسية بتشكيل خلايا داخل المنظومة العسكرية، وذلك في تعليق له على ما يثار بشأن تغلغل الأحزاب داخل المؤسسة العسكرية في السودان.
وعد في حوار تلفزيوني أن كل الانقلابات التي جرت سابقاً لم تقم بها القوات المسلحة من تلقاء نفسها. وعن محاكمات رموز النظام السابق، قال عبد الفتاح البرهان إن هناك جهات عدلية منوط بها فتح البلاغات وجمع الأدلة وإجراء العمليات القانونية الرسمية.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 إبريل/نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
وشهدت البلاد بداية السنة الحالية مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش وأفراد من هيئة العمليات في جهاز المخابرات الذين برروا "تمردهم" احتجاجاً على شروط إنهاء خدماتهم.
وقال البرهان حينها: "لن نسمح بحدوث انقلاب في السودان"، مضيفاً أن "الجيش تمكن من القضاء على التمرد بأقل الخسائر".
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