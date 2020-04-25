"دعاء" مؤمن زكريا بعد صوت الشارع الحزين بدون صلاة التراويح

جدة - عمرو شويل أبدى مؤمن زكريا صانع ألعاب الاهلى حزنه لغياب صوت صلاة التراويح فى شوارع القاهرة لأول مرة حيث كتب عبر ستورى انستجرام : "صوت الشوارع حزين جدا من غير صلاة التراويح، اللهم أعد للمساجد روحها ".

وقررت دول العالم الاسلامى منع صلاة التراويح كإجراء احترازي لمواجهة تفشى فيروس كورونا ، حيث أصبح "كورونا" وباءً عالمياً يهدد العالم أجمع، خاصة بعدما أعلن مركز علوم وهندسة النظم بجامعة جونز هوبكنز فى الولايات المتحدة الأمريكية، أن عدد حالات مرض الفيروس المستجد المؤكدة تجاوز 2.6 مليون حتى أمس، ليصل الإجمالي إلى 2611182 ، واتخذت دول العالم إجراءات احترازية هامة، لعدم زيادة معدلات الفيروس على رأسها الحظر الجزئي أو الكلي، والحجر المنزلي، مع ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعى لعدم انتشار الوباء المستجد.

ويتابع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى تطورات قضية مؤمن زكريا لاعب الفريق من أجل الالتزام بجميع مستحقات اللاعب والوقوف بجواره خلال محنة المرض الحالية، حيث حصل مؤمن زكريا على وعد من إدارة الأهلى بصرف 600 ألف جنيه كل 6 أشهر طوال فترة علاجه، بالإضافة لتحمل قيمة الحقن الخاصة بعلاجه التى ستصله من الولايات المتحدة.

وعقد مؤمن زكريا جلسة مع إدارة الأهلى مؤخراً وهى الجلسة التى طلب أن يعقدها مسئولو الأهلى مع اللاعب لمناقشة ملف علاجه الذى شهد جدلاً حتى يتم حسمه، لاسيما أن مجلس الأهلى أعلن أنه لن يُقصّر فى صرف تكاليف علاج زكريا حتى ولو لم يكن على ذمة النادى من الناحية القانونية.

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وشهد الاجتماع الاتفاق على رعاية الأهلى الكاملة لمؤمن زكريا طوال فترة علاجه والاتصال الدائم ومتابعة الحالة باستمرار، وكان مؤمن زكريا قد أكد فى تصريحات تليفزيونية أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، يتكفّل بكامل مصاريف علاجه ويتواصل معه دائمًا سواء بشكل مباشر أو عن طريق مديرين أعماله لتوفير كافة احتياجاته، ووجه مؤمن الشكر لتركى آل الشيخ على تكفله بكامل مصاريف علاجه، متمنيًا له الشفاء العاجل،

وأكد زكريا أنه يقوم حاليًا باتباع "كورس" علاجى تم تحديده من قبل الطبيب المعالج فى أمريكا، وسيتم العمل به لمدة 4 أشهر ثم العودة للولايات المتحدة مرة أخرى لاستكمال العلاج، مُشيراً إلى أن هناك تأخرا فى بعض الحقن التى من المفترض أن يحصل عليها خلال "كورس" العلاج نظرًا للظروف العصيبة التى يمر بها العالم بسبب فيرس كورونا، مؤكدًا أن حالته الصحية تتحسن مع الوقت.