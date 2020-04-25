شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولى لكرة اليد يكشف عن مقاعد القارات فى مونديال "مصر 2021" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علاء السيد عضو لجنة المسابقات بالإتحاد الدولى لكرة اليد عن مقاعد قارة أسيا فى مونديال مصر 2021 المقبل ، وضمت قائمة منتخبات أسيا وفقا لتأكيدات علاء السيد كلا من ، قطر و اليابان و كوريا و البحرين .

وأشار علاء السيد إلى أن من الأمريكتين حتى الأن ستشارك دول كلا من، البرازيل و الأرجنتين و أوروجواى ويتبقى مقعد فقط فى وسط و شمال أمريكا .

أما عن قارة أفريقيا ، فتضم الدول كلا من ،مصر و تونس و الجزائر و أنجولا و الرأس الأخضر و المغرب و الكونغو .

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بعدما قرر الاتحاد الدولى لكرة اليد إلغاء تصفيات أمم أوروبا المؤهلة الى مونديال مصر 2021 تم الاستقرار على الدول الأوروبية المشاركة فى البطولة وفقا لنتائج اليورو 2020 ، ضمت المنتخبات كلًا من ، الدنمارك و إسبانيًا و كرواتيا و النرويج و سلوفينيا و ألمانيا و البرتغال و السويد و النمسا و المجر و بيلاروسيا و أيسلندا و التشيك و فرنسا .

أكد حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد مسبقا ، أنه يقاتل بكل قوة من أجل عدم تأجيل كأس العالم 2021 المقرر إقامته فى مصر.

وأشار مصطفى إلى أن الاتصالات والمفاوضات لا تنقطع مع قيادات الرياضة فى العالم وعلى رأسهم صديقه الألمانى توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، موضحًا أنه طلب منه الإبـقـاء على المسابقات الرياضية الكبرى فى العالم دون تغيير موعدها، خاصة أنه بعد تأجيل الأولمبياد أصبح الجدول العالمى مزدحمًا خـلال العام المقبل الـذى من المقرر إقامة دورى الأبطال الأوروبى فيه وهى بطولة كبيرة وتخطف الاهتمام العالمى بالإضافة إلى الأولمبياد وتسبقها التصفيات المؤهلة أيضًا لليابان.