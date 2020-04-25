شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يودع دورى الأبطال من الدول الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 25 أبريل 2004 ودع الأهلى بطولة دورى أبطال أفريقيا مبكرا من الدور الـ"32" بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه، بعد تعادله سلبيا أمام الهلال السودانى بالسودان، وكان الأهلى قد خسر مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف دون رد .

وقبل توقف الدوريات المحلية والافريقية بسبب فيروس كورونا تمكن الاهلى من الإطاحة بالهلال السودانى خارج دوري الابطال الافريقى نسخة 2020 بعدما تعادل معه على أرضه بهدف لكل فريق في ختام دور المجموعات.

الأهلي واجه أندية السودان في 14 مباراة، ونجح في الظفر بـ7 انتصارات، في حين تلقى 3 هزائم أمامهم و4 تعادلات.

وأمطر الفريق الأهلاوي شباك الأندية السودانية 18 مرة واهتزت شباكه في 11 مناسبة.

وكانت أولى مباريات الأهلي أمام الأندية السوادنية بمواجهة المريخ بالدور الأول لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1983، وفاز الأهلي ذهاباً بملعبه بالقاهرة بهدف دون رد، وقص محمود الخطيب في ذلك اليوم شريط أهداف مباريات الأهلي أمام أندية السودان وسجل هدف المباراة الوحيد.

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الأندية السودانية استمرت في أول 7 مباريات من أصل 14 جمعتها بالأهلي عاجزة عن تحقيق أي انتصار، سواء داخل أو خارج ملعبها، بدايةً من لقاء عام 1983، إلى أن نجح فريق المريخ في تحقيق أول انتصار للكرة السودانية على الأهلي في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أفريقيا 2002 بنتيجة 3/1 ورغم ذلك تأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات وقتها.

انتصار وحيد لأندية السودان في القاهرة وسط أنصار الأهلي، وذلك في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا 2002 بهدف نظيف فاز به فريق الهلال.

انتصار وحيد حققه فريق النادي الأهلي على الأراضي السودانية ولكن في إياب دور الـ 16 لأفريقيا لأبطال الكؤوس وانتصر يومها على المريخ في عقر داره بنتيجة 5/1 وهو الانتصار الذي جسد أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات بطل مصر أمام نظرائه السودانيين.

أما بالنسبة للمواجهات التي جمعت الأهلي بالهلال، فتقابلا في 8 مباريات منها مباراتان في الدور النهائي لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1987 والتي تُوج بها الفريق الأحمر.

ونجح الأهلي في الفوز في 3 مباريات، في حين فاز الهلال مرتين، وحسم التعادل نتيجة ثلاثة مباريات.