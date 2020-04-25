شكرا لقرائتكم برشلونة يصدر سلسلة حلقات خيالية عن أكاديمية لا ماسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجبر وباء كوفيد 19 لاعبي برشلونة على التزام منازلهم لكن النادي متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يظل منهمكا في البحث عن مصادر جديدة للإيرادات عبر حقوق البث بعد أن كشف يوم الجمعة عن خطط لإطلاق سلسلة تلفزيونية عن أكاديمية لاماسيا الشهيرة للمواهب.

ويتضمن المشروع الذي أعده الكاتب ألبرت اسبينوسا تصورا خياليا لناشئين يقيمون في أكاديمية لاماسيا ويمتلكون طموحات للسير على نهج نجوم مثل أندريس إنييستا وتشافي وليونيل ميسي الذين تحولوا إلى أساطير بالفريق الأول بعد التخرج من الأكاديمية.

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وقال برشلونة في بيان "هدف الحلقات ليس إعادة تجسيد مواقف حقيقية أو أشخاص في لاماسيا بل نريد إعطاء الإلهام عبر قصص خيالية، ستخصص الحلقات الخيالية للجمهور الشاب والعائلات وسيكون الأبطال من الرياضيين الشبان والأشخاص حولهم وعلاقاتهم الانسانية". وسيبدأ تصوير المسلسل بنهاية العام الجاري.

وقال اسبينوسا "سنرى قصصا عن كرة القدم ولكن فوق ذلك سنرى علاقات إنسانية، الأبطال شبان لديهم أحلام في مكان أسطوري بدأ منه لاعبون مثل ميسي وتشافي وإنييستا وسنرى كيفية نشأة الأساطير".

وينتج الحلقات شركة استوديوهات برشلونة التي أصدرت العام الماضي سلسلة وثائقية عن كواليس داخل النادي وحالة اللاعبين بعد المباريات ومنها الهزيمة المؤلمة 4-صفر من ليفربول في دوري أبطال أوروبا.