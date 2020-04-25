شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مقاعد آسيا فى مونديال اليد مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء السيد، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولى لكرة اليد، عن مقاعد قارة آسيا فى مونديال مصر 2021 المقبل، وضمت قائمة منتخبات آسيا وفقا لتأكيدات علاء السيد كلا من، قطر واليابان وكوريا والبحرين.

وأشار علاء السيد إلى أن من الأمريكتين حتى الآن ستشارك دول كلا من، البرازيل والأرجنتين وأوروجواى ويتبقى مقعد فقط فى وسط وشمال أمريكا.

أما عن قارة أفريقيا، فتضم كلا من، مصر وتونس والجزائر وأنجولا والرأس الأخضر والمغرب والكونغو.

Advertisements

بعدما قرر الاتحاد الدولى لكرة اليد إلغاء تصفيات أمم أوروبا المؤهلة الى مونديال مصر 2021 تم الاستقرار على الدول الأوروبية المشاركة فى البطولة وفقا لنتائج اليورو 2020 ، ضمت المنتخبات كلًا من، الدنمارك وإسبانيًا وكرواتيا والنرويج وسلوفينيا و ألمانيا و البرتغال و السويد و النمسا و المجر و بيلاروسيا و أيسلندا و التشيك و فرنسا .

من جهته أكد حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مسبقا، أنه يقاتل بكل قوة من أجل عدم تأجيل كأس العالم 2021 المقرر إقامته فى مصر.

وأشار مصطفى إلى أن الاتصالات والمفاوضات لا تنقطع مع قيادات الرياضة فى العالم وعلى رأسهم صديقه الألمانى توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، موضحًا أنه طلب منه الإبـقـاء على المسابقات الرياضية الكبرى فى العالم دون تغيير موعدها، خاصة أنه بعد تأجيل الأولمبياد أصبح الجدول العالمى مزدحمًا خـلال العام المقبل الـذى من المقرر إقامة دورى الأبطال الأوروبى فيه وهى بطولة كبيرة وتخطف الاهتمام العالمى بالإضافة إلى الأولمبياد وتسبقها التصفيات المؤهلة أيضًا لليابان.