الامارات | كورونا لم يعلق مباريات دوري أوروبي.. فأوقفه قطة “حامل”

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شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا لم يعلق مباريات دوري أوروبي.. فأوقفه قطة “حامل” والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل الدوري البيلاروسي لكرة القدم مبارياته وهو يعتبر الدوري الأوروبي الوحيد الذي لم يوقف حتى الأن، بالرغم من تفشي فيروس كورونا بهذا الشكل في أوروبا، ولكن اضطر حكم إحدى المباريات في إيقاف المباراة بسبب اقتحام قطة “حامل” أرض الملعب.
وكان الدوري البيلاروسي قد اتخذ قرار استمرار المباريات مع اتخاذ إجراءات وقائية بسيطة قبل دخول الجماهير إلى الاستاد (قياس الحرارة) لكن بعيدا عن إجراءات الحظر وايقاف المباريات.
وتفصيلاً اقتحمت قطة مجريات مباراة في الجولة السادسة من الدوري البيلاروسي، حيث تفاجأ الجميع بدخول قطة "حامل" إلى أرض الميدان في الشوط الأول من المباراة التي جمعت ناديي سموليفيتشي ودينامو مينسك أمس الجمعة، لكن سرعان ما أبعدها جامع الكرات المتواجد إلى جانب حدود المستطيل الأخضر، إلا أن القطة عادت من جديد في الشوط الثاني من المباراة، لكنها بقيت مستلقية على حافة الميدان تتابع مجريات اللقاء الذي انتهى لمصلحة سموليفيتشي 3-1.
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