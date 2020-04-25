الامارات | مدرب بني ياس لا يعترف بأسلوب لعب غوارديولا

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بني ياس لا يعترف بأسلوب لعب غوارديولا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب المدرب السابق بالدوري الألماني، ومدرب بني ياس، وينفريد شايفر، أنه ليس من عشاق مدربي كرة القدم الحديثة.

وقال لصحيفة «سود دويتشه تسايتونغ»، اليوم السبت: «ربما يبدو هذا غبياً الآن، لكنني لا أحب طريقة بيب جوسي غوارديولا في لعب كرة القدم، لا أحب كرة القدم التي تعتمد على أنه إذا حدث هذا، يجب أن تفعل هذا، وعندما يحدث هذا يجب أن تفعل هذا، لا».

وأثنى شايفر (70 عاماً) على مدربه السابق، هينيس فيسفيلير، في بروسيا مونشنغلادباخ، الذي فاز معه بلقب الدوري الألماني قبل 50 عاماً.

وكانت أنجح فترات شايفر التدريبية، عندما تولى تدريب فريق كارلسروه.