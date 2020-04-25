الامارات | الهلال يرصد 10 ملايين يورو لضم النيجيري نواكايمي

شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يرصد 10 ملايين يورو لضم النيجيري نواكايمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري أن نادي الهلال السعودي لكرة القدم يسعى للتعاقد مع المهاجم النيجيري أنطوني نواكايمي، لاعب فريق طرابزون سبور التركي.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المفاوضات مازالت دائرة بين الناديين، حيث يسعى الهلال للحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة: "في إطار المساعي الهلالية لضم مهاجم طرابزون التركي, رفع الهلاليون عرضهم المادي للفوز بالصفقة إلى 10 ملايين يورو، وكان العرض السابق 8 ملايين يورو، والذي لم يجد القبول من النادي التركي، والذين لا يزالون يصرون على أن القيمة الحقيقية للاعب تتراوح بين 12 و13 مليون يورو".

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يذكر أن الدوري السعودي متوقف حاليا بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 51 نقطة وبفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر.