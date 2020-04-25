شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يطارد لاعب ليفربول السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يطارد نادي أستون فيلا الإنجليزي المهاجم الإيطالي فابيو بوريني، لاعب هيلاس فيرونا، من أجل التوقيع معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم الخط الأمامي للفريق.

وأشارت صحيفة «برمنجهام ميل» البريطانية إلى أن اللاعب صاحب الـ 29 عامًا، والذي من المنتظر أن ينتهي عقده مع فريقه الإيطالي بنهاية يونيو القادم، قد دخل بالفعل ممثلوه في مفاوضات مع مسؤولي أستون فيلا لمناقشة إمكانية انضمامه إلى الفيلانز الموسم القادم.

ويحظى «بوريني»، الذي سبق له اللعب في إنجلترا بقميصي ليفربول وسندرلاند، باهتمام نادي كريستال بالاس كذلك، والذي من المنتظر أن يتحرك لمحاولة إقناعه بالانضمام إليه عوضًا عن أستون فيلا.

ولم يشارك لاعب ميلان وروما السابق مع فريقه هيلاس فيرونا هذا الموسم سوى في 8 مباريات بالدوري الإيطالي سجل خلالهم هدفين.

يذكر أن أستون فيلا يضم بين صفوفه لاعبين مصريين هما محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي.

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