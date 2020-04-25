شكرا لقرائتكم خبر عن صراع إنجليزي فرنسي إيطالي على حسام عوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - من المنتظر أن يصبح حسام عوار، نجم وسط ملعب نادي ليون الفرنسي، محور صراع إنجليزي فرنسي إيطالي خلال فترة الانتقالات القادمة، إذ يحظى باهتمام أبطال الدوريات الثلاثة.

وحسب RMC Sport، يعتبر «عوار» هدفًا لأندية مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي.

وقد ينشأ صراع على توقيع اللاعب صاحب الـ 21 عامًا في الصيف إذ من المتوقع أن يسمح له ناديه الفرنسي بالرحيل في حال تلقيه عرضًا يقترب من الـ 50 مليون يورو.

ويمتد عقد «عوار»، الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، لثلاثة سنوات قادمة مع ليون، فيما شارك مع الفريق خلال الموسم الجاري في 37 مباراة وسجل خلالهم تسعة أهداف.