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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برايثوايت يرفض ترك برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020
حدد المهاجم مارتن برايثوايت اهدافه مع ناديه الحالي برشلونة الاسباني واكد انه لن يرحل عنه قبل انتهاء عقده بالرغم من كل الاخبار التي تتحدث عن اقتراب مهاجم جديد من النادي الكلتوني.
وقال برايثوايت: "لست بحاجة للوقت للانسجام مع زملائي وأنا أشعر بأنني بحالة جيدة"
اما عن رحيله عن برشلونة أضاف: "سألعب في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة الموسم المقبل فأنا طموح ومتأكد من أنني سأبقى هنا لأكثر من أربعة أعوام ونصف".
يذكر ان البرشا يفكر بضم نيمار او لاوتارو مارتينيز لتصبح مشاركة مارتن شبه مستحيلة مع وجود المهاجم الاخر سواريز.
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