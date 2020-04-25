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برايثوايت يرفض ترك برشلونة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

حدد المهاجم مارتن ​برايثوايت​ اهدافه مع ناديه الحالي ​برشلونة​ الاسباني واكد انه لن يرحل عنه قبل انتهاء عقده بالرغم من كل الاخبار التي تتحدث عن اقتراب مهاجم جديد من النادي الكلتوني.

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وقال برايثوايت: "لست بحاجة للوقت للانسجام مع زملائي وأنا أشعر بأنني بحالة جيدة"

اما عن رحيله عن برشلونة أضاف: "سألعب في مع برشلونة الموسم المقبل فأنا طموح ومتأكد من أنني سأبقى هنا لأكثر من أربعة أعوام ونصف".

يذكر ان البرشا يفكر بضم او لاوتارو مارتينيز لتصبح مشاركة مارتن شبه مستحيلة مع وجود المهاجم الاخر سواريز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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