برايثوايت يرفض ترك برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

حدد المهاجم مارتن ​برايثوايت​ اهدافه مع ناديه الحالي ​برشلونة​ الاسباني واكد انه لن يرحل عنه قبل انتهاء عقده بالرغم من كل الاخبار التي تتحدث عن اقتراب مهاجم جديد من النادي الكلتوني.

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وقال برايثوايت: "لست بحاجة للوقت للانسجام مع زملائي وأنا أشعر بأنني بحالة جيدة"

اما عن رحيله عن برشلونة أضاف: "سألعب في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة الموسم المقبل فأنا طموح ومتأكد من أنني سأبقى هنا لأكثر من أربعة أعوام ونصف".

يذكر ان البرشا يفكر بضم نيمار او لاوتارو مارتينيز لتصبح مشاركة مارتن شبه مستحيلة مع وجود المهاجم الاخر سواريز.