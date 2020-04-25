سكاي: ليفربول ليس لديه اي نية للتخلي عن ماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

كشفت شبكة سكاي سبورتس، عن موقف ​ليفربول​ الإنكليزي من ربط السنغالي الدولي ساديو ماني بالانتقال إلى ​ريال مدريد​ الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وكانت تقارير صحفية فرنسية وبريطانية، قد اوضحت ان النادي الملكي قد دخل في مفاوضات مع ممثلي أسد التيرانغا لبحث إمكانية انتقاله إلى سانتياغو برنابيو الموسم المقبل.

وما عزز تلك التكهنات، حينما ذكرت مجلة (فرانس فوتبول) أن ماني اوضح أنه سيُغادر فقط ليفربول حال وصله عرضًا من لوس بلانكوس.

ووفقاً للشبكة، فان ليفربول ليس لديه أي نية في التنازل عن صاحب الـ27 عامًا، حيث يعد من العناصر الاساسية في تشكيلة المدرب يورغن كلوب.