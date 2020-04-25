فان دير سار: حزين لعدم تتويج اياكس ولكن هناك امور اهم من ذلك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

اكد المدير الرياضي لنادي ​اياكس​ امستردام الهولندي ايدوين ​فان دير سار​ ان قرار الاتحاد الهولندي بالغاء البطولة المحلية امر يمكن تفهمه بسبب الاوضاع التي يمر بها العالم عموما وهولندا خصوصا.

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وقال فان دير سار: "من المؤسف عدم إعلان بطل للمسابقة لكننا نتفهم الأمر فهناك أمور أكثر أهمية من كرة القدم".

وكان أياكس وألكمار يتقاسمان الصدارة قبل نهاية الدوري بتسع جولات برصيد 56 نقطة لكل منهما لكن مع أفضلية أياكس في فارق الأهداف رغم فوز ألكمار في مباراتي الدور الأول والثاني.

إلا أن الاتحاد وضع أياكس في المركز الأول ليتأهل مباشرة إلى النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا متفوقاً على ألكمار الذي سيخوض الدور التمهيدي