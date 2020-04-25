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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غازلي يرفض الكلام عن رد بُل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020
اكّد سائق الفورمولا 1 بيار غازلي انه يرفض التكلم عما حصل معه في فريقه السابق رد بُل إحترامًا منه له. ومن المعلوم ان غازلي إنتقل الى رد بُل في بداية الموسم الماضي وبقي معه فقط الى منتصفه حيث تمت إعادته الى الفريق الأصغر تورو روسو كون نتائجه لم تكن جيدة. من جهته قال غازلي: "انا سائق تابه لرد بُل وان ممنون له كونه هو من اوصلني للفورمولا 1. ما حصل في اول 6 اشهر من الموسم الماضي لم يغير علاقتي مع الفريق. انا التزم الصمت في ما خص ما حصل بسبب إحترامي لرب عملي".
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