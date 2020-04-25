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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رادار برشلونة يلتقط جناح يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020
كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن برشلونة الإسباني يستهدف التعاقد مع الدولي البرازيلي دوغلاس كوستا جناح يوفنتوس الايطالي خلال الانتقالات الصيفية القادمة.
ولا يُعد البارسا، النادي الوحيد الذي يرغب في الحصول على خدمات صاحب الـ29 عامًا، حيث يسعى خلفه أيضًا باريس سان جيرمان الفرنسي.
وبحسب الموقع الايطالي، فان النادي الكتالوني لا يستبعد عقد صفقة تبادلية مع البيانكونيري للحصول على كوستا، وفي المقابل ينتقل آرثر ميلو إلى النادي الإيطالي.
وكانت تقارير إيطالية وإسبانية، قد اوضحت أن اليوفي يرغب بشدة في الحصول على خدمات آرثر، وقد اقترح عدة لاعبين غعلى البلوغرانا مثل البوسني ميراليم بيانيتش، الأوروغوياني رودريغو بينتانكور وفيدريكو برنارديسكي.
واضاف الموقع، ان البرشا يضع عينه أيضًا على لاعبي يوفنتوس، الكولومبي خوان كوادرادو والإيطالي ماتيا دي تشيليو.
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