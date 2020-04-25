شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماركو: الكل خائف من ان يصاب بالمرض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020 يعتقد مستشار فريق رد بُل ​هلموت ماركو​ ان الإجراءات التي ستتخذ في النمسا من اجل استقبال سباق الفورمولا 1 ستكون كافية من ناحية الحماية من جائحة فيروس كورونا. وقال ماركو الى لدى سؤاله عن الأمر Motorsport-Total.com: "فرق الفورمولا 1 ستكون خائفة من ان يصاب موظفيها بالفيروس ولذلك سيتم عزلهم قدر المستطاع خلال السباق. هذا الأمر سيكون مفيد، كون الكل سيكون خائف من العدوى وهذا ما سيجعل الجميع حذرًا جدًا بما يقوم به". تجدر الإشارة ان النمسا هو البلد المرجح لكي يبدا فيه موسم الفورمولا 1 في الصيف.





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