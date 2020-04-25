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رغبة برازيلية بالتعاقد مع زلاتان وبالوتيلي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

وعد المرشح لرئاسة نادي ​فاسكو دي غاما​ البرازيلي لويز روبرتو ليفين سيانو جماهير النادي بالتعاقد مع نجوم عالميين في حال توليه رئاسة النادي.

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وتعهد ليفين بالتعاقد مع السويدي ​زلاتان​ إبراهيموفيتش من ميلان وماريو ​بالوتيلي​ من بريشيا وسيباستيان جيوفينكو من الهلال السعودي في حال نجح في الفوز بانتخابات رئاسة فاسكو دي غاما.

وقال: "نحن نتفاوض ونحاول بناء فاسكو في أحلامنا بالوتيلي وإبراهيموفيتش لديهم نفس العامل وسيكون إبراهيموفيتش مشروعاً أكثر جرأة"

وأضاف: "في الوقت الحالي لا يتعين علينا التفكير في اللاعبين العظماء الذين سيصلون فقط سنجلب لاعبين رائعين وسنكون فريقا منافسا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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