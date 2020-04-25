رغبة برازيلية بالتعاقد مع زلاتان وبالوتيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

وعد المرشح لرئاسة نادي ​فاسكو دي غاما​ البرازيلي لويز روبرتو ليفين سيانو جماهير النادي بالتعاقد مع نجوم عالميين في حال توليه رئاسة النادي.

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وتعهد ليفين بالتعاقد مع السويدي ​زلاتان​ إبراهيموفيتش من ميلان وماريو ​بالوتيلي​ من بريشيا وسيباستيان جيوفينكو من الهلال السعودي في حال نجح في الفوز بانتخابات رئاسة فاسكو دي غاما.

وقال: "نحن نتفاوض ونحاول بناء فاسكو في أحلامنا بالوتيلي وإبراهيموفيتش لديهم نفس العامل وسيكون إبراهيموفيتش مشروعاً أكثر جرأة"

وأضاف: "في الوقت الحالي لا يتعين علينا التفكير في اللاعبين العظماء الذين سيصلون فقط سنجلب لاعبين رائعين وسنكون فريقا منافسا".