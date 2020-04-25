ملياردير بريطاني يقترب من شراء تسمية الكامب نو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

كشفت تقارير صحف بريطانية، عن المرشح المحتمل للحصول على حقوق تسمية ملعب ​الكامب نو​، من اجل مكافحة فيروس كورونا.



وكان البارسا قد أعلن أنه يسعى للعثور على راعي من اجل بيع حقوق تسمية ملعب (كامب نو) لموسم واحد فقط من اجل تمويل المشاريع البحثية والمبادرات التي تهدف إلى مكافحة آثار فيروس كورونا.

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ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فان الملياردير البريطاني ألكي ديفيد، صاحب واحدة من أكبر ثروات المملكة البريطانية المتحدة وشريك أسطورة الملاكمة مايك تايسون في أعمال إنتاج الماريغوانا يعد المرشح الاقرب للصفقة.

وقال ديفيد للصحيفة:" هذه فرصة تاريخية وتناسب خططي، لقد أقمنا بالفعل الاتصالات الأولى، وأنا على ثقة من أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق".

وكشف ديفيد عن الاسم الذي يُخطط لإطلاقه على ملعب ​برشلونة​:" يبدو (سويسكس كامب نو) جيدًا بالنسبة لي، إنه خياري المفضل".