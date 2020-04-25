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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقارير: رونالدو باق مع يوفنتوس حتى 2022 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020
اكدت التقارير القادمة من ايطاليا ان البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي سيبقى مع الفريق حتى 2022.
رونالدو الذي اتى الى اليوفي في 2018 وقع على عقد لمدة 4 سنوات وهو مصر على انهائه باكمله.
وكانت تقارير ربطت اسم اللاعب بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من اجل الانتقال الى الليغ 1 الا ان البرتغالي مصر على اكمال عقده حتى اخر يوم بسبب العلاقة الطيبة مع المسؤولين في الفريق الايطالي.
يذكر ان رونالدو موجود في الحجي الصحي مع رفيقته جورجينا واربعة اطفال بسبب تفشي فيروس كورونا.
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