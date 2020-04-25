برشلونة يرفض بيانيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

كشفت تقارير صحف اسبانية، عن تطور جديد بشأن إمكانية انتقال البوسني ميراليم ​بيانيتش​ نجم وسط يوفنتوس إلى ​برشلونة​ الاسباني في الصيف المقبل.

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وكانت تقارير سابقة قد اشارت الى امكانية عقد صفقة تبادلية بين البرشا ويوفنتوس ينتقل بموجبها بيانيتش الى الكامب نو مقابل رحيل البرازيلي ارثر ميلو نحو البيانكونيري.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مصارد داخل القلعة الكتالونية قد اكدت رفض البرشا لضم بيانيتش بسبب تقدمه في السن، لكن مع تأكيد بوجود عرض من اليوفي بهذه الصيغة.

يذكر أن بيانيتش خرج من حسابات المدرب مارويسيو ساري، لصالح رودريغو بينتانكور.