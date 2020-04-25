شكرا لقرائتكم رغم العزل.. عبد الرحمن مجدى يعقد قرانه فى فترة توقف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغل عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب فريق الاسماعيلى و منتخب مصر الاولمبى، فترة توقف النشاط الكروى ليعقد قرانه على عروسته "منة رشوان" فى أجواء عائلية بسيطة .

وازداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة بتعليق النشاط الكروى على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

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وفى وقت سابق ، رشح عضو بلجنة التخطيط بالأهلي عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلي ومنتخبنا الأولمبى ليكون بديلاً لرمضان صبحى حال توصل ناديه لاتفاق بخصوص ضمه مع إدارة الدراويش، ويُجيد عبد الرحمن مجدى اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر المهاجم كما أنه يمتاز بتسديداته القوية واستغلاله الفرص داخل منطقة الجزاء.

ويقترب رمضان صبحي من الرحيل عن الأهلي فور نهاية إعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، حيث يجد الأهلي صعوبة في الاحتفاظ بخدماته نظراً لمغالاة ناديه في طلباته المادية سواء في حالة تجديد إعارته أو بيعه نهائياً.

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للإسماعيلى فى يناير الماضى، وقاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر واستطاع جوميز أن يحقق الفوز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم .