شكرا لقرائتكم كهربا وصالح جمعة على مائدة إفطار واحدة أول أيام رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص ثنائي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة، على الإفطار سوياً في أول أيام شهر رمضان المبارك، بصحبة أصدقائهم.

ونشر صالح جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، صوراً من الافطار الذي جمعه بكهربا في منزل أحد أصدقائهم.



كهربا وصالح جمعة (1)



كهربا وصالح جمعة (2)

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يرغب مسئولو نادي الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي في الحصول على خدمات صالح جمعة لاعب فريق الاهلى بدءً من الموسم الجديد رغبة فى دعم الفريق الموسم المقبل فى ظل المنافسة على مركز متقدم فى بطولة الدورى المصرى .

بدأت مجموعة من أندية الدورى الممتاز التهافت على لاعبى الأهلى والزماك، المتوقع أن يخرجوا من الحسابات الفنية للأجهزة الفنية بالقطبين فى الموسم الجديد، لصعوبة انسجامهم مع فكر المدرب أو لعدم قناعة المدربين بإمكانياتهم، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تلك الأندية فى الاستفادة باللاعبين الذين لن يكونوا ضمن خطط الفريقين الأحمر والأبيض بالموسم المقبل.

ويوجد أكثر من لاعب خرجوا من حسابات الثنائى رينيه فايلر بالأهلى وباتريس كارتيرون بالزمالك، أبرزهم صالح جمعة فى الأهلى ومحمد عنتر وإسلام جابر ومحمد عبد السلام فى الزمالك بخلاف لاعبى القطبين المعارين لأندية أخرى ولن يكونوا فى حسابات فايلر وكارتيرون الموسم المقبل، وهو ما سيتحدد موقفهم بشكل نهائى عق نهاية الموسم الحالى أو إلغائه، اذا ما فشل المسئولون فى استكمال المسابقة لظروف انتشار فيروس كورونا، ولعل أبرز اللاعبين الذين تتهافت عليهم الأندية: