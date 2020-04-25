كيف شاهد أحمد عيد ركلات الترجيح فى قمة السوبر؟ كرات نار وإيموشن ساخر

ونشر عيد عبد الملك فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال مشاهدة لمباراة السوبر المصري التي جمعت الأهلي والزمالك في فبراير الماضي، وفاز خلالها الفريق الأبيض على غريمه التقليدي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3.

وأعلن أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، موافقته على ترشيحه من زميله طارق حامد ردا على دعوة سعد سمير، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.

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وقال أحمد عيد عبد الملك عبر فيديو بثه عبر حسابه الرسمى على إنستجرام "قبلت دعوة طارق حامد وهتكفل خلال شهر بمصاريف 30 أسرة متضررة من كورونا، وبرشح محمد أبو جبل وحسين الشحات وهانى حتحوت وأحمد حسام ميدو".

وكان سعد سمير لاعب الأهلى قد أطلق مبادرة للتكفل بعدد من الأسر المحتاجة والمتضررة من انتشار فيروس كورونا فى البلاد، وقال سعد سمير فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر، إنه اتفق مع إحدى الجمعيات الخيرية على التكفل بأكبر عدد من الأسر من كل لاعب على أن تكن البداية بـ20 أسرة.

وأوضح سعد أنه يتحدى زملاءه فى الأهلى والزمالك كل من وليد سليمان وشريف إكرامى ومحمود تريزيجيه وكريم نيدفيد ومحمود علاء وطارق حامد.