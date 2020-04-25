شكرا لقرائتكم فايلر عن اضطهاده صالح جمعة: كنت أتمنى الاعتماد عليه لكنه لا يلتزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وكشف مصدر في الأهلي ، عن حديث دار مؤخراً بين فايلر وأحد مسئولو النادي أكد خلاله الأول أنه كان يتمنى الإعتماد على صالح جمعة والإستعانة به في المباريات لكن اللاعب لم يلتزم بالتعليمات ولا بتوجيهات الجهاز الفني.
وقال فايلر خلال "وصلة الدردشة" مع المسئول الأهلاوي ،: حاولت كثيراً "تقويم" صالح جمعة وتوجيه نصائح كثيرة له حتى يلتزم ويظهر بشكل جيد في التدريبات لكن دون جدوى.
وتابع: لا أنكر أن صالح جمعة صاحب مهارات فنية عالية وقدرات كبيرة لكنه لم يستغلّها ولا يحاول إظهارا هذه القدرات في الملعب لذا لا يستحق الحصول على فرصة ، وواصل المدرب السويسري حديثه عن صالح ، قائلاًُ: لم أكن أول مدرب يتجاهل صالح ..فقد علمت أنه لم يٌُشارك مع أكثر من مدرب بل وفي أكثر من نادً وهذا يؤكد أن المشكلة فيه وليس في المدربين الذين يقومون بتدريبه.
واستطرد المدرب السويسري ، قائلاً: لا يوجد مدرب في العالم يرفض الاستعانة بلاعب سيُفيد الفريق ..أي مدرب يبحث عن أصحاب المهارات الخاصة لكن إذا كان هذا اللاعب غير ملتزم فلا جدوى من الاعتماد عليه ومن الأفضل الاستغناء عنه.
وكان فايلر قد طالب ببيع صالح جمعة في يناير الماضي لكن محاولات التسويق فشلت ليستمر اللاعب في الفريق حتى الأن لكنه سيرحل بنهاية الموسم الحالي خاصة في ظل تجميد النشاط الرياضي جراء "جائحة" كورونا.
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