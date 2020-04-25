شكرا لقرائتكم الجهاز الفنى للأهلى يرفض ضم أجنبى جديد فى الدفاع والظهير الأيمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفني للأهلي فكرة ضم لاعب أجنبي في عدة مراكز بالفريق يأتي في مقدمتها الدفاع وكذلك الظهير الأيمن وذلك بعدما رشّح البعض أكثر من لاعب أجنبي للقلعة الحمراء لتدعيم مركزي الدفاع والظهير الأيمن لكن هذا الأمر قوبل بالرفض من الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر.

ويرى فايلر أنه من الأفضل ضم لاعب أجنبي في مركز "الجناح" أو الهجوم فقط وهو ما يسعى مسئولو القلعة الحمراء لتحقيقه خلال الفترة المقبلة حيث يتم التفاوض حالياً مع "جناح" أجنبي على مستوى عال من الكفاءة ودخل النادي في مفاوضات مع الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي لكن الصفقة تواجه صعوبات بالجملة بسبب مُغالاة النادي الجنوب أفريقي في طلباته للإستغناء عن لاعبه.

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من ناحية أخرى ، رفض الأهلي فكرة مناقشة العروض التي بدأت تأتي للدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق من بعض الأندية الخليجية على سبيل "جس النبض" خلال الفترة الماضية حيث أبدى بعض وكلاء اللاعبين رغبة عدة أندية خليجية في ضم الظهير الدولي التونسي الصيف المقبل وبعد الخروج من "محنة" كورونا التي اجتاحت العالم كله وتسببت في تجميد النشاط الرياضي عالمياً.

ورغم أن وكلاء اللاعبين وبعض الأندية الخليجية أبدت رغبتها في تقديم عرض مالي جيد للأهلي إلا أن الإدارة الأهلاوية رفضت مناقشة الفكرة من الأساس لأن معلول من أهم ركائز الفريق بل يُعد أهم لاعبي القلعة الحمراء في الفترة الحالية ومعه الحارس محمد الشناوي لذا فأن التفكير في بيعه مهما كانت الإغراءات أمر مرفوض تماماً من جانب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر وإدارة النادي التي أتفقت مع المدير الفني بشأن ضرورة الحفاظ على بعض اللاعبين الأساسيين في الموسم المقبل من أجل المنافسة على البطولات.