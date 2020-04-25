إبراهيم سعيد: غير نادم على المشاركة في برنامج الرقص و بشرب في الإجازات بس.. ومحتاج وقت للجوزاة الخامسة

عرف دائمًا بتمرده ورفضه المكوث للتعليمات، سطع نجمه في فترة تواجده في صفوف النادي الأهلي.. إبراهيم سعيد.



أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه يحاول في الفترة الحالية، المصالحة مع الجميع، وإنهاء جميع الأزمات الماضية، خاصة وأنه لا يريد الدخول في خلافات مع أحد.

وقال سعيد خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورت": "البعض يتصور أني مدمن شرب وسهرات، ولكن ليس كذلك نعم أشرب ولكن أثناء الإجارات فقط، ولم أفعل ذلك أثناء المباريات". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

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وأستكمل "تزوجت أربعة مرات، ولم أكن موفق في بعضهما، وحاليا غير متزوج، وأحتاج إلى فترة لكي أخوض تجربة زواج خامسة خلال الفترة المقبلة".

واستطرد: "غير نادم على المشاركة في برنامج الرقص، الذي شاركت فيه منذ سنوات في لبنان، ولم يكن الهدف هو ربح الأموال فقط، خاصة وأنني حصلت على 15 ألف دولار فقط تقريبا وأنفقتها في لبنان، ولكني كنت مستمتعا بهذه التجربة ولم أندم".