شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة تدريبات قوية لمصطفى محمد فى العزل المنزلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأوليمبي، وصلة تدريبات قوية، للحفاظ على لياقته البدنية في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر مصطفى محمد فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام خلال قيامه بالتدريبات البدنية للحفاظ علي لياقته البدنية.

ورغم تراجع القيمة التسويقية للاعبين في بداية أبريل الجاري، بسبب توقف النشاط الرياضي تخوفاً من وباء كورونا المستجد، استطاع نجم نادي الزمالك الشاب، مصطفى محمد، وجون أنطوي مهاجم بيراميدز أن يتربعا على عرش قائمة أغلى مهاجمى الدورى المصرى، بعد الأداء القوى الذى قدماه خلال الموسم الجارى.

كان مصطفى محمد قد سجل قيمة تسويقية بلغت مليون و200 ألف يورو، أي ما يعادل 20.5 مليون جنيه مصرى، قبل أن يتراجع في أبريل الجاري إلى 950 ألف يورو، أي ما يعادل 16 مليونا و200 ألف جنيه مصرى، مازال يتربع بهم على عرش قائمة أغلى المهاجمين في الايجيبشن ليج.

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وتقاسم دون أنطوي مهاجم فريق بيراميدز المركز الأول مع مصطفى محمد بنفس القيمة التسويقية 950 ألف يورو أي ما يعادل 16 مليونا و200 ألف جنيه مصرى، وكان لاعب بيراميدز قد تراجع عن قيمته السابقة في أبريل الجاري، حيث كان قد سجل قيمة بلغت بلغت مليون و200 ألف يورو، أي ما يعادل 20.5 مليون جنيه مصرى.