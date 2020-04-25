شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة المصرى تحتفل بذكرى تأسيس بورسعيد: "مدينة علمت العالم معنى الصمود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى بذكرى الـ161 لتأسيس مدينة بورسعيد الباسلة، وكتبت الصفحة، "إلى المدينة التى علمت العالم أجمع معنى الصمود فصارت قِبلة للنضال العالمي، إلى المدينة التى اقترن اسمها بالبسالة دونًا عن كل مدن العالم، إلى المدينة التى اقترن اسم نادينا باسمها فزادنا هذا شرفًا وفخرًا، إلى بورسعيد الباسلة كل عام وأنتِ وأهلك بكل خير يا جوهرة المتوسط ودرة تاج الوطن".

فى سياق مختلف، تمسك طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى بلاعبى فريقه رافضا رحيل أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب عدم قدرته على التعاقد مع أى لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

كان الاتحاد الدولى قرر فى وقت سابق الحكم على المصرى بعدم ابرام أى صفقات خلال فترتين قيد بسبب أزمة لاعبه الإيفوارى شيخ موكورو مع نادى هلال الأبيض السودانى وعدم حصول الأخير على مستحقاته المالية من انتقاله للمصرى البورسعيدى .

وارتبط اسم الفلسطينى محمود وادى مهاجم الفريق بالانتقال للزمالك فى صفقة تبادلية، كما دخل كريم العراقى ظهير أيمن الفريق حسابات مجلس إدارة الأهلى لتدعيم الجبهة اليمنى بعد رحيل أحمد فتحى لبيراميدز .

ويرغب طارق العشرى فى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق وعدم التفريط فى أى لاعب مع تصعيد خمسة لاعبين من قطاع الناشئين لتدعيم الفريق الأول بهم فى ظل رغبته على المنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة والعودة من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية .

من ناحية أخرى أكد طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى أن الأندية فى حاجة لشهر ونصف كفترة إعداد من جديد حال الموافقة على عودة الدورى من جديد .

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وتوقفت مسابقة الدورى بناء على قرار مجلس الوزراء بسبب تفشى مرض كورونا القاتل على مستوى العالم وهو ما جعل اتحاد الكرة يجمد النشاط الرياضى لحين إشعار أخر أملا فى حصر هذا الوباء .

وأضاف العشرى فى تصريحات لبرنامج الدرجة الثالثة الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق على أون تايم 2 أنه يحرص على متابعة تدريبات لاعبيه عن طريق الأون لاين عن طريق التدريب فى المنازل إلا أن ذلك لا يستطيع أن يصل بهم للمستوى الفنى الذى يرغب فيه.