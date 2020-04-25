شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يرفض ضم "أجانب" لتدعيم الدفاع أو الظهير الأيمن فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى للأهلى فكرة ضم لاعب أجنبى فى عدة مراكز بالفريق، فى مقدمتها الدفاع وكذلك الظهير الأيمن، وذلك بعدما رشّح البعض أكثر من لاعب أجنبى للقلعة الحمراء لتدعيم مركزى الدفاع والظهير الأيمن، لكن هذا الأمر قوبل بالرفض من الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

ويرى فايلر أنه من الأفضل ضم لاعب أجنبى فى مركز "الجناح" أو الهجوم فقط، وهو ما يسعى مسئولو القلعة الحمراء لتحقيقه خلال الفترة المقبلة، حيث يتم التفاوض حالياً مع "جناح" أجنبى على مستوى عال من الكفاءة، ودخل النادى فى مفاوضات مع الأورجويانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى لكن الصفقة تواجه صعوبات بالجملة بسبب مُغالاة النادى الجنوب أفريقى فى طلباته للإستغناء عن لاعبه.

من ناحية أخرى، رفض الأهلى فكرة مناقشة العروض التى بدأت تأتى للدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق من بعض الأندية الخليجية على سبيل "جس النبض" خلال الفترة الماضية، حيث أبدى بعض وكلاء اللاعبين رغبة عدة أندية خليجية فى ضم الظهير الدولى التونسى الصيف المقبل وبعد الخروج من "محنة" كورونا التى اجتاحت العالم كله وتسببت فى تجميد النشاط الرياضى عالمياً.

ورغم أن وكلاء اللاعبين وبعض الأندية الخليجية أبدت رغبتها فى تقديم عرض مالى جيد للأهلى إلا أن الإدارة الأهلاوية رفضت مناقشة الفكرة من الأساس لأن معلول من أهم ركائز الفريق بل يُعد أهم لاعبى القلعة الحمراء فى الفترة الحالية ومعه الحارس محمد الشناوى لذا فأن التفكير فى بيعه مهما كانت الإغراءات أمر مرفوض تماماً من جانب الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر وإدارة النادى التى أتفقت مع المدير الفنى بشأن ضرورة الحفاظ على بعض اللاعبين الأساسيين فى الموسم المقبل من أجل المنافسة على البطولات.