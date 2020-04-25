شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلى يحتفلون بذكرى تأسيس قلعة البطولات: كل سنة وأنت نمبر وان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر تطبيق تيك توك تهنئة نجوم الفريق الأول لكرة القدم للنادى الأحمر فى ذكرى تأسيسه الـ113، وظهر فى الفيديو أليو ديانج وياسر إبراهيم وحمدى فتحى وحسين الشحات ووليد سليمان وقفشة ومروان محسن وبادجى وعمرو السولية ومحمد هانى، حيث هنأ كل منهم النادى الأهلى قائلين، "كل سنة وأنت نمبر وان ".

واحتفل عشاق النادى الأهلى فى كل ربوع الوطن العربى، أمس الجمعة، بذكرى تأسيس النادى الأحمر رقم 113، وكانت البداية مجرد فكرة جاء بها عمر لطفى بك رئيس “نادى طلبة المدارس العليا”، وهو عبارة عن نادٍ وطنى تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطاني.

ومن ثم اقترح الحقوقى العلامة عمر لطفى فكرة إنشاء نادٍ رياضى موازٍ على مجموعة من كبار الشخصيات فى مصر على رأسهم صديق عمره الزعيم مصطفى كامل، وبالفعل تحمس الجميع للفكرة وتم الاتفاق على تأسيس النادى الأهلى والاجتماع لمناقشة أولى خطوات الإنشاء.

على مدار التاريخ نجح النادى الاهلي فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية، بل والعالمية، بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

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ويحتل النادى الأهلى صدارة الأندية الـ 30 الأكثر تحقيقا للبطولات فى العالم، متفوقا على كافة الأندية العالمية، حسب القائمة التى نشرتها صحيفة ميرور البريطانية رغم تجاهل الصحيفة لأكثر من 18 بطولة أخرى فاز بها الأهلى.

وصرفت إدارة النادي الاهلي خلال الساعات الماضية راتب شهر أبريل للموظفين والعاملين في النادي وكذلك أقساط اللاعبين الشهرية في مختلف الفرق الرياضية بجانب رواتب المدربين المحليين والأجانب في مختلف الألعاب ، بإجمالى يقترب من 40 مليون جنيه ، بعدما رفض المجلس الأحمر بقيادة محمود الخطيب تخفيض العقود أو الرواتب رغم الأزمة المالية الحالية في العالم كله بسبب "كورونا".

مجلس الأهلي يُسابق الزمن للمُضي قُدماً في تحقيق واحداً من أهم أهدافه خلال المرحلة الحالية وهو تنمية موارده للخروج من الأزمة المالية الراهنة التى يُعاني منها العالم كله جراء "جائحة" كورونا دون المساس بمستحقات لاعبيه وموظفيه وعماله وهي المُعادلة الصعبة التى نجح المجلس الأهلاوي في تحقيقها حتى الأن بعدما رفض تخفيض عقود لاعبيه ومدربيه وموظفيه.