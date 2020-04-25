شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مارسيلو أبو ضحكة جنان خاطف قلوب الصفاقسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن حسين السيد مارسيلو لاعب النادى الاهلى المعار الى الصفاقسي التونسي نجح فى خطف قلوب الفريق التونسي منذ قدومه الى صفوفه .

و جاء إعجاب الجانب التونسي بالنجم مارسيلو ليطالبون بشراؤه نهائيًا أو تمديد الإعارة حين عودة النشاط المعلق حاليا بسبب فيروس كورونا .

و رحب مسئولو النادى الأهلى بانتقال حسين السيد "مارسيلو"، ظهير أيسر الفريق، لنادى الصفاقسى التونسى نهائياً أو تجديد الإعارة التى تنتهى بنهاية الموسم الجارى.

نجح مارسيلو فى كسب شعبية و ثقة جماهير الفريق التونسي مثلما يتمتع بشعبية لدى جماهير الأهلي .

وشهدت الفترة الماضية محاولات ودية من الصفاقسى التونسى لشراء حسين السيد نهائياً أو تجديد الإعارة، وهو ما رحّب به مسئولو القلعة الحمراء الذين أعلنوا موافقتهم على أى عرض يتلقاه النادى من نظيره التونسى لضم "مارسيلو".

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ويأتى قرار الأهلى بعدما رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بقاء حسين السيد فى الفريق ووافق على رحيله بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده، ومن المقرر أن تقود إدارة التعاقدات فى الأهلى تسويق اللاعب، سواء للصفاقسى أو أى نادٍ آخر داخل مصر أو خارجها.

ورحل مارسيلو عن الأهلى إلى الصقافسى فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر تنتهى بنهاية الموسم الجارى، بعدما سبق للاعب خوض تجربة الإعارة بنادى الاتفاق السعودي.

و يتمتع مارسيلو بكاريزما قوية فى الملعب و خارجه ، حيث يتميز بضحكة صافية خاطفة للقلوب ، يرصدها الخليج 365 فى اللقطات التالية :