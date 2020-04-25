شكرا لقرائتكم خبر عن "مائدة إفطار" تجمع صالح جمعة مع كهربا فى أول أيام رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص ثنائي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة، صانعا ألعاب الفريق الأحمر، على الإفطار سوياً فى أول أيام شهر رمضان المبارك بصحبة أصدقائهما. ونشر صالح جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، صوراً من الإفطار الذي جمعه بكهربا في منزل أحد أصدقائهما.



صالح جمعه وكهربا



كهربا وصالح

يرغب مسئولو نادي الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي في الحصول على خدمات صالح جمعة لاعب فريق الاهلى بدءً من الموسم الجديد رغبة فى دعم الفريق الموسم المقبل فى ظل المنافسة على مركز متقدم فى بطولة الدورى المصرى .

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بدأت مجموعة من أندية الدورى الممتاز التهافت على لاعبى الأهلى والزماك، المتوقع أن يخرجوا من الحسابات الفنية للأجهزة الفنية بالقطبين فى الموسم الجديد، لصعوبة انسجامهم مع فكر المدرب أو لعدم قناعة المدربين بإمكانياتهم، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تلك الأندية فى الاستفادة باللاعبين الذين لن يكونوا ضمن خطط الفريقين الأحمر والأبيض بالموسم المقبل.

ويوجد أكثر من لاعب خرجوا من حسابات الثنائى رينيه فايلر بالأهلى وباتريس كارتيرون بالزمالك، أبرزهم صالح جمعة فى الأهلى ومحمد عنتر وإسلام جابر ومحمد عبد السلام فى الزمالك بخلاف لاعبى القطبين المعارين لأندية أخرى ولن يكونوا فى حسابات فايلر وكارتيرون الموسم المقبل، وهو ما سيتحدد موقفهم بشكل نهائى عق نهاية الموسم الحالى أو إلغائه، اذا ما فشل المسئولون فى استكمال المسابقة لظروف انتشار فيروس كورونا، ولعل أبرز اللاعبين الذين تتهافت عليهم الأندية:

هناك أكثر من لاعب معار لن يكونوا ضمن خطط الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، لعدم اهتمام الأجهز الفنية للقطبين باستعادتهم، لاسيما مع وجود عدد كبير من المعارين، خاصة فى صفوف الأهلي، لذا تتهافت الأندية على الظفر بهم سواء الأندية التى يلعبون لها فى الموسم الحالى مثل سموحة وانبى والجونة وطنطا أو أندية أخرى ترغب فى أن تحصل على البعض من هؤلاء اللاعبين، بعد تألقهم خارج القلعتين الحمراء والبيضاء.

ومن أبرز اللاعبين المتوقع عدم عودتهم للأهلى وليد أزارو وحسين السيد والمتوقع استمرارهم مع أندية الاتفاق السعودى والصفاقسى التونسي، وكذلك لاعبين مثل عمرو جمال وأحمد علاء المعارين لطلائع الجيش وناصر ماهر وصلاح محسن وفوزى الحناوى وكريم يحيى ومحمد عبد المنعم المعارين لسموحة ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان وباسم على المعارين للجونة وهشام شعبان المعار لطنطا والذى يرغبون فى بقائه.