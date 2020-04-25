عقود زمان.. "شطة" وقع للأهلي بدون مقابل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي

في ظل الأزمة التي تعيشها غالبية الدوريات في العالم بعد انتشار فيروس كورونا، وارتفاع حدة المطالب لدى البعض بتخفيض عقود اللاعبين، لكن كل ذلك كان يسبقة ارتفاع جنوني في أسعار لاعبي الدوريات ومن بينها الدوري المصري.

الخليج 365 خلال شهر رمضان يقدم سلسة حلقات مع لاعبين سابقين يتحدثون على عقود توقيعهم للأندية عبر اجيال مختلفة، لمعرفة ما وصلت له عقود وأسعار اللاعبين في السنوات الأخيرة.

يتحدث عبد المنعم شطة لاعب الأهلي السابق خلال فترة السبعينات من القرن الماضي، عن كواليس عقده مع القلعة الحمراء ورواتب الفريق في تلك الفترة.

وأكد "شطة" أنه قبل عام 1990 لم يكن هناك عقود للاعبين في مصر، واغلب اللاعبين كانوا هواه ولا يحصلون على مبالغ كبيرة من أنديتهم، مشيرا إلى أن عدد قليل من اللاعبين تم التعاقد معهم مقابل دفع أموال.

وأضاف:" كانت هناك لائحة مكافآت وراتب شهرية من خلال المباريات، وكان يتواجد في الأهلي على زوير هو من وضع اللائحة في السبعينات".

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وتابع:" كانت بدلات الانتقال 25 جنيه وقتها والحوافز لو لعبت 4 مباريات وفزت المباراة كانت مقابل 50 جنيه".

وأوضح، أن مكافأة الحصول على بطولة الدوري خلال فترة السبعيات لم تتعدى 1500 جنيه، مشيرا إلى أن بعض اللاعب كان يلعب للفريق لمدة 4 أعوام وبعدها يمكنه أن يصبحو لاعب حر ويستطيع الانتقال لأي نادي اخر.

وأتم " أتيت إلى الأهلي بدون مقابل مثل محمد عامر ومختار مختار وفي تلك الفترة كنت أدرس في القاهرة، والنقود التي كنا نحصل عليها لا تذكر ، وفي بعض الأوقات انتهت بعض الصفقات بحصول النادي على المساعدات الرمزية كعدد من الـ "الكرات".