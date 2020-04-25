رياضة | برايثوايت يرفض الرحيل عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر برايثوايت يرفض الرحيل عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مهاجم نادي برشلونة، مارتين برايثوايت، أنه لن يغادر صفوف الفريق الكاتالوني الصيف المقبل، وهدفه النجاح مع العملاق الإسباني.

انضم برايثوايت إلى برشلونة في فبراير الماضي قادماً من صفوف ليغانيس، وذلك مقابل 18 مليون يورو في عقد لمدة أربع أعوام ونصف العام.

وقال برايثوايت في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "حاجتي للانسجام؟ لا لست بحاجة إلى ذلك الوقت لفهم زملائي في برشلونة، وأنا أشعر بأنني بحالة جيدة".

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وعن شائعات رحيله عن برشلونة، أضاف: "سيتفاجئون عندما يروني ألعب في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة الموسم المقبل، فأنا طموح ولدي أهداف وسأقاتل لتحقيقها".

وأوضح: "متأكد من أنني سأبقى في برشلونة لأكثر من أربع أعوام ونصف العام".

ومن المؤكد أن فرص برايثوايت في المشاركة بصورة أساسية مع برشلونة الموسم المقبل شبه مستحيلة، وذلك في رغبة البرسا في التعاقد مع العديد من الأسماء في خط الهجوم مثل لاوتورو مارتينيز، ونيمار.