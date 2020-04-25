رياضة | أياكس يرد على إلغاء الدوري الهولندي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أياكس يرد على إلغاء الدوري الهولندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف فان دير سار المدير الرياضي لنادي أياكس أمستردام قرار اتحاد كرة القدم الهولندي بإلغاء موسم الدوري المحلي دون إعلان بطل، بسبب تعذر استمرار المسابقة لتفشي فيروس كورونا، بأنه أمر يمكن تفهمه، وذلك رغم تصدر أمستردام للمسابقة بفارق الأهداف عن ألكمار.

قال فان دير سار لقناة أياكس التلفزيونية: "من المؤسف عدم إعلان بطل للمسابقة، لكن في هذه الحالة نحن نتفهم الأمر، هناك أمور أكثر أهمية بكثير من كرة القدم في هذا التوقيت.. دائماً ما ترغب في أن تكون بطلاً، كنا في القمة طوال العام".

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وكان أياكس وألكمار يتقاسمان الصدارة قبل نهاية الدوري بتسع جولات برصيد 56 نقطة لكل منهما، لكن مع أفضلية أياكس في فارق الأهداف، رغم فوز ألكمار في مباراتي الدور الأول والثاني على فريق المدرب إريك تين هاج.

إلا أن الاتحاد وضع أياكس في المركز الأول، ليتأهل مباشرة إلى النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا، متفوقاً على ألكمار، الذي سيخوض الدور التمهيدي لـ"التشامبيونز ليج"

وعلى جانب آخر، حذر فان دير سار من أنه من المرجح للغاية أن تقام الجولات الأولى من الموسم الجديد دون جمهور.