رياضة | ريال مدريد يوافق على بيع المنبوذ

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يوافق على بيع المنبوذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق نادي ريال مدريد الإسباني على فتح باب الرحيل أمام واحد من نجومه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد وافق على رحيل ماريانو دياز مهاجم الفريق في الصيف المقبل بعد تلقيه عرضاً من البريميرليج.

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واضافت الصحيفة أن توتنهام طلب من ريال مدريد التعاقد مع دياز واستغلال خروجه من الحسابات وجلوسه على مقاعد البدلاء بقرار من المدرب زين الدين زيدان.

ووافق الريال على بيع ماريانو دياز من أجل الاستفادة المادية من بيع اللاعب لتمويل الصفقات القادمة للفريق في ظل الازمة الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا.