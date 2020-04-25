رياضة | بايرن ميونيخ يعلن خضوع كوتينيو لعملية جراحية

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يعلن خضوع كوتينيو لعملية جراحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني أن لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو خضع لعملية جراحية في الكاحل الأيمن، وسيبدأ في تنفيذ برنامج تأهيلي خلال أسبوعين.

ويستمر تعليق منافسات كرة القدم في ألمانيا، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) حتى الشهر المقبل، وتأمل الأندية استئناف الدوري الألماني (بونسليغا) حتى دون حضور الجماهير.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب المسابقة بفارق أربع نقاط أمام بوروسيا دورتموند.