رياضة | مجزرة جماعية.. برشلونة يقرر طرد 7 لاعبين

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مجزرة جماعية.. برشلونة يقرر طرد 7 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب سوق الانتقالات الصيفية من الإنطلاق في مختلف أنحاء العالم وبالتحديد مع دخول شهر يونيو القادم ولكن بعد التخلص من أزمة انتشار فيروس كورونا.

وبالطبع ينتظر الجميع إنطلاق سوق الانتقالات الصيفية لمتابعة المفاجآت التي تحدثها الأندية الكبيرة كالعادة في الانتقالات.

وبوجه خاص ينتظر جماهير نادي برشلونة الإسباني إنطلاق سوق الانتقالات الصيفي لأنه من المتوقع أن يرحل العديد من اللاعبين عن الفريق وأن يقوم النادي بضم صفقات مفاجأة.

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وحسب ما كشفته العديد من التقارير الصحفية الإسبانية فإنه من المتوقع أن يرحل عن صفوف نادي برشلونة 7 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت التقارير الصحفية الإسبانية أن اللاعبين المتوقع رحيلهم عن صفوف نادي برشلونة هم كل من "أنطوان جريزمان وإنسو فاتي وإيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي وجان كلير توديبو ومارتين برايثوايت وأرتورو فيدال".

كما أكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يستهدف ضم بعض الصفقات المفاجأة والقوية في سوق الصيف القادم وعلى رأسهم لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان ونيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان وغيرهم من اللاعبين.

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 58 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.