رياضة | صفقات يحتاجها مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقات يحتاجها مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على موعد مع العديد من الصفقات القوية في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويحاول النرويجي " أولي جونار سولشاير " مدرب الفريق استكمال عملية بناء الفريق والتي بدأها خلال العام المضي، لاستعادة أمجاد النادي الضائعة.

ونقدم لكم من خلال تلك السطور، أبرز الصفقات التي يحتاجها مانشستر يونايتد خلال الميركاتو القادم.

قلب الدفاع

يريد سولشاير قلب دفاع بشكل عاجل، لتكوين شراكة قوية مع الإنجليزي هاري ماجواير، في ظل تواضع مستوى السويدي ليندلوف، وإصابات الإيفواري إيريك بايلي.

أبرز المرشحين: كاليدو كوليبالي (نابولي) – صامويل أومتيتي (برشلونة).

لاعب الوسط

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مع اقتراب رحيل الفرنسي بول بوجبا، يسعى النادي لتعويضه بلاعب صاحب قدرات خاصة، يجيد الربط بين الوسط والهجوم، ويرافق البرتغالي المتألق برونو فيرناديز.

أبرز المرشحين: دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام) – جيمس ماديسون (ليستر سيتي).

الجناح الهجومي

منذ رحيل كريستيانو رونالدو لريال مدريد، يفتقد النادي لجناح سريع وقوي قادر على تقدين الإصافة الهجومية للفريق، وتسجيل معدل عالي من الأهداف والتمريرات الحاسمة.

أبرز المرشحين: جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) – جاك جيرليش (أستون فيلا) – عثمان ديمبلي (برشلونة).

المهاجم الصريح

رغم نية النادي الإبقاء على النيجيري أوديون إيجالو المعار من شنغهاي شينوا الصيني، إلا أن النادي يريد صفقة هجومية أخرى، تعزز خيارات الفريقفي مركز رأس الحربة.

أبرز المرشحين: موسى ديمبلي (ليون) – بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال) – أيرلنج هالاند (بوروسيا دورتموند).