رياضة | مصير عودة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصير عودة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عقدم اجتماعًا في الفترة الأخيرة بحضور ممثلي الأندية من أجل تحديد مصير عودة النشاط الكروي مرة أخرى.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية أن الأندية الانجليزية اتفقت على أن الهدف الرئيسي للرابطة هو إستكمال ما تبقى من بطولة الدوري ولكن أي مقترحات وتواريخ في الوقت الحالي ستكون مؤقتة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رابطة البريميرليج أكدت أن المباريات ستُلعب عندما تسمح الحالة الطبية بذلك مع كامل الدعم من الحكومة البريطانية بالعودة لاستئناف المباريات.