رياضة | صفقات ليفربول المتوقعة فى الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقات ليفربول المتوقعة فى الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي والمدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفريق للفريق في التفكير لتدعيم النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد أن توقف النشاط الكروي في إنجلترا لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي صفقات ليفربول المتوقعة في الميركاتو الصيفي المقبل:

ذكرت العديد من التقارير الإنجليزية رغبة المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي في البحث عن بدلاء أقوياء في خط الهجوم لتعويض أي رحيل محتمل لثلاثي المقدمة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح والمهاجم الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو بالإضافة إلي الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني.

وأشارت التقرير أن رغبة نادي ليفربول الإنجليزي الأولي هي التعاقد مع المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بالإضافة أي الجناح الدولي الإنجليزي سانشو لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني.